Максим Микитась требует ускорить расследование преступлений рейдерства и разграбления имущества инвесторов «Укрбуд»

За останні два роки будівельна компанія “Укрбуд Девелопмент” була двічі викрадена рейдерським шляхом, однак зараз ведеться активна робота над поверненням компанії її законним власникам та покарання винних з розкрадання активів.

Про це Микитась заявив в інтерв’ю виданню “Гордон”.

«Ми ведемо повномасштабну війну з рейдерством, якому немає місця в цивілізованому суспільстві. «Укрбуд Девелопмент» вкрали двічі. Перший раз — у вересні 2019 року. Підробивши документи, переписали компанію і вже під виглядом нових господарів і акціонерів отримали доступ до документів. Шахраї не втрачали часу — відразу почали «потрошити» компанію. Йдеться про Дмитра Федотенкова, якому Олег Майборода здав «Укрбуд Девелопмент». Рейдери оптом поставили собі на службу чорних реєстраторів з числа корумпованих нотаріусів, які підробляли довіреності направо й наліво. Як результат — знищили одну з найкращих будівельних компаній України, розтягнули та розпродали активи, а самі за рахунок інвесторів перетворилися на мультимільйонерів», — зазначив в інтерв’ю Микитась.

Забудовник каже, що зараз він, разом із юристами, займається процесом повернення компанії під контроль законних власників, але процес відбувається повільно.

“Зараз із командою юристів ми ведемо колосальну роботу по всіх фронтах. І, звичайно, хотілося б, щоб державні органи реагували оперативніше, адже від цього залежить повернення вкрадених активів, покарання винних і багато в чому швидкість добудови ЖК для тисяч сімей. Повернення значних коштів, зняття юридичних перешкод допоможе здійснити будівельні роботи швидше. Ми здійснимо розрахунок по боргах «Укрбуд Девелопмент» з підрядниками і будівельниками. Це в інтересах всіх сторін, крім рейдерів», — додав забудовник.

За словами Микитася, зараз є кілька основних майданчики боротьби із рейдерами, зокрема, Офіс протидії рейдерству та Державне Бюро Розслідувань.

“Станом на сьогодні, головна битва з шахраями відбувається на майданчику Офісу протидії рейдерству. Я вже говорив, що ми звернулися до них. Приїхали на засідання і надали всі докази порушень і фальсифікацій. Всі оригінали підписів, фальсифікації рейдерів, довідки, живого і неушкодженого свідка Євгена Дікина і багато іншого. Там просто не може бути іншої позиції. Там чітка картина. Нотаріуси діяли заочно, ніхто не ставив свої підписи на дорученнях — все здійснювалося в чорну, злочинно. Зараз чекаємо рішення Офісу і це дозволить скасувати реєстрацію злочинних дій. У свою чергу, рейдери «кружляють» там як акули в пошуках підступів до членів цієї комісії.

А ще тривають розслідування правоохоронних органів, зокрема, в ДБР. Відкрито кримінальні справи, триває слідство. Після історії з Євгеном Дікіним, коли Федотенков повторно через чорних нотаріусів вкрав «Укрбуд Девелопмент» і дізнався про кримінальні справи, він намагається усіма засобами сповільнити хід слідства за допомогою корумпованих зв’язків в правоохоронних органах”, — вважає Микитась.

При цьому, забудовник переконаний, що поверне “Укрбуд Девелопмент” під свій контроль. “Я вірю, що зможу повернути контроль над своєю компанією. Нехай навіть порожньою і розореною як сьогодні. Для мене це принципове питання — те, що дорожче грошей. Це питання мого імені і законного права тисяч сімей отримати своє житло, зберігши віру в справедливість у своїй країні”, — резюмував Микитась.

Нагадаємо, ми вже писали минулого тижня, що після масштабного мітингу під стінами Господарського суду, низка телеграм-каналів повідомили що, — «Київ трусить Укрбудом».

«На думку інвесторів, саботаж в питанні будівництва повинен, нарешті, припинитися, а об’єкти добудувати. З поінформованих джерел стало відомо, що контролюючий зараз цю компанію російський ресторатор Федотенков стрімко втрачає ґрунт під ногами. Після останніх зачисток в правоохоронних органах у нього» протекли» відразу два дахи в погонах. Ходити й «вирішувати» більше нікуди». На телеграм-каналі Інсайдер уточнили, що «Федотенков зараз кандидат під санкції РНБО і багато шанованих людей в столиці вже не раді, що прикупити з розпилу Укрбуду. Також напередодні з тріском провалилася спроба почати процедуру банкрутства «Укрбуд Девелопмент» з метою замести сліди «господарювання» і скинути підприємство в режим санації».

Також повідомлялося, що «… рейдерів почали оточувати кримінальними справами, заведеними в ДБР. І поки залишки Укрбуду на розпродажі, а рейдери на волі — вони продовжують бігати по органах в пошуку нових дахів».

Продовжуємо спостерігати за розвитком подій.