Украина сократила импорт газа в восемь раз

В этом году Украина закупила больше миллиарда кубометров газа против более 9 млрд годом ранее.

За семь месяцев 2021 года поставки газа в Украину упали в восемь раз – до 1,15 млрд кубометро (-8,05 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Так, почти половину всего объема газа импортировали в июле – 498 млн куб. м. В июне импорт составил 90 млн куб. м, в мае – 8 млн куб. м, в апреле – 77 млн куб. м, в марте – 8 млн куб. м, в феврале – 29 млн куб. м, в январе – 439 млн куб. м.

При этом 93% импортированного за семь месяцев газа было получено виртуальным реверсом из Венгрии и Польши.

«Отчасти успех закачки в хранилища прошлого года состоялся благодаря виртуальным точкам. Большую часть газа Украина импортировала через виртуальный реверс, поэтому крайне важно сохранение транзита газа через Украину и после 2024-го», – отметил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

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