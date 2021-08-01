НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
19:00 06 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина направила в Турцию спецвертолеты

В Украине сообщали об отправки в Турцию только двух пожарных самолетов. Эрдоган говорит, что прислали и пять вертолетов с приборами ночного видения.

Президент Турции Реджет Тайип Эрдоган в пятницу, 6 августа, сообщил, что Украина направила в страну пять вертолетов с приборами ночного видения для тушения пожаров в круглосуточном режиме, пишет Anadolu.

Других подробностей он не привел. Украинская сторона также не сообщала об отправке вертолетов в Турцию, а только о двух пожарных самолетах.

Эрдогана также сообщил, что из 208 пожаров локализованы 196 очагов возгорания. Тушение продолжается в пяти провинциях – Анталья, Стамбул, Испарта, Айдын и Денизли.

Также президент Турции заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров.

В свою очередь, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил о взятии под контроль самого крупного пожара близ города Манавгат в провинции Анталья, который начался девять дней назад.

«Пожары в Манавгате и регионе Гюндогмуш взяты под контроль. Продолжаются работы по тушению огня», – цитирует министра телеканал NTV.

Источник:
Тэги: Турция, пожар, поджег
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.08.2021 15:00
Турция локализовала более 100 лесных пожаров
ТОР
01.08.2021 09:00
Турция назвала возможную причину лесных пожаров
ТОР
28.06.2021 09:10
Возле турецкого курорта Мармарис горят леса
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com