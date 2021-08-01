Украина направила в Турцию спецвертолеты

В Украине сообщали об отправки в Турцию только двух пожарных самолетов. Эрдоган говорит, что прислали и пять вертолетов с приборами ночного видения.

Президент Турции Реджет Тайип Эрдоган в пятницу, 6 августа, сообщил, что Украина направила в страну пять вертолетов с приборами ночного видения для тушения пожаров в круглосуточном режиме, пишет Anadolu.

Других подробностей он не привел. Украинская сторона также не сообщала об отправке вертолетов в Турцию, а только о двух пожарных самолетах.

Эрдогана также сообщил, что из 208 пожаров локализованы 196 очагов возгорания. Тушение продолжается в пяти провинциях – Анталья, Стамбул, Испарта, Айдын и Денизли.

Также президент Турции заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров.

В свою очередь, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил о взятии под контроль самого крупного пожара близ города Манавгат в провинции Анталья, который начался девять дней назад.

«Пожары в Манавгате и регионе Гюндогмуш взяты под контроль. Продолжаются работы по тушению огня», – цитирует министра телеканал NTV.

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