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20:00 06 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Австралии открывают центр психоделической терапии

В новом учреждении будут изучать методы лечения психических расстройств с помощью психоактивных растений, галлюциногенных грибов и других веществ.

В австралийском Мельбурне открывают первый в мире исследовательский центр психоделической терапии. Об этом сообщил журнал Mixмag.

Отмечается, что в учреждении будут изучать новые методы лечения психических расстройств с помощью психоактивных растений, галлюциногенных грибов, MDMA и других веществ.

Pschae Institute будет работать на некоммерческой основе. В его создании участвовали специалисты из Университетской клиники Цюриха, Королевского колледжа Лондона и Университета Торонто.

Как подчеркнул один из руководителей центра Дэниэл Перкинс, сотрудники Pschae Institute сосредоточатся на поиске научных и клинических доказательствах безопасности использования психоделиков в терапии, чтобы в конечном итоге добиться их регистрации.

Ученый также констатировал, что на сегодняшний день многие люди с психическими расстройствами ищут психоделики на черном рынке или летят в такие страны, как Перу, чтобы использовать их в неклинических условиях.

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Тэги: Австралия, Мельбурн, психоделическая терапия
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