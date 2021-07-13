Правительство будет обновлять подвижной состав Укрзализныци

Развитие железнодорожного сообщения важно в контексте экономического развития и поддержки отечественного производителя, пояснил премьер-министр.

Правительство будет стимулировать программы собственного вагоно- и локомотивостроения в Украине. Также среди приоритетов – развитие качественного железнодорожного сообщения и обновления подвижного состава Укрзализныци. Об этом сказал премьер Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Черкасскую область, сообщает пресс-служба Кабмина в пятницу, 6 августа.

По его словам, развитие железнодорожного сообщения важно не только для обеспечения комфорта пассажиров, но и в контексте экономического развития и поддержки отечественного производителя.

«Мы будем стимулировать программы собственного вагоно- и локомотивостроения в Украине. Укрзализныце нужен новый подвижной состав», – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, за 2020 и 2021 годы в Черкасской области планируется отремонтировать около 500 км дорог государственного значения.

«Мы также активизируем процесс обновления дорог местного значения. Всего за последние два года в Черкасской мы сделаем 700 километров качественно новых автотрасс. Но это только начало. Мы однозначно и в дальнейшем продолжим строить новые дороги в рамках программы президента Украины Большое строительство», – добавил он.

Шмыгаль также отметил важность осуществления габаритно-весового контроля для сохранения ново построенных дорог.

По его словам, сейчас по Украине работает уже более 30 комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh in Motion ( Взвешивание в движении, WIM).

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