НАБУ и прокуратура завершили досудебное расследование по Чаусу

Стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Бывшего судью подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов, сообщается на сайте НАБУ в пятницу, 6 августа.

Указано, что сегодня стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ. В то же время от дачи показаний он отказался.

В бюро подчеркнули, что следствие собрало достаточно доказательств для составления обвинительного акта в отношении Чауса. Кроме того, опубликовано видео со следственными действиями, которые проводили правоохранители в рамках дела.

На видео зафиксированы фрагменты, на которых Чаус договаривается о получении взятки и как правоохранители изымают спрятаны судьей деньги.

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