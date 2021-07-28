67,1% опрошенных украинцев считают себя бедными

Только один процент опрошенных граждан назвали себя средним классом. А вот богатых украинцев выявить не удалось.

В Украине две трети опрошенных граждан (67,1%) отнесли себя к бедным. Большинство украинцев назвали сумму более 22 тысяч гривен в месяц, которая позволила бы им считать себя представителями среднего класса. Об этом сообщает Государственна служба статистики (Госстат).

По данным ведомства, уже не к бедным, но еще не к представителям среднего класса отнесли себя 31,9% граждан.

Только 1% назвал себя средним классом. Богатых украинцев Госстат выявить не смог.

Что касается ежемесячного дохода, то, по мнению 47% украинцев, сумма более 10 тысяч гривен не даст им себя считать бедными.

Отвечая на вопрос о доходе, который позволяет считать себя представителем среднего класса, 70,7% опрошенных назвали сумму более 22 тысяч гривен в месяц.

Также по данным Госстата, в 2020 году только 11,8% украинцев получали достаточно доходов, чтобы делать сбережения. А 3,2% граждан не удавалось обеспечить даже достаточное питание.

48,4% респондентов свои доходы назвали приемлемыми, однако при этом каких-либо сбережений не делали.

В самом необходимом, кроме питания, отказывали себе 36,6% опрошенных.

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