Кулеба и Ермак рассказали о визите в США

Встреча Зеленского и Байдена определит динамику отношений Украины и США на следующие годы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 6 августа, подвел итоги его совместного с главой Офиса президента Андрея Ермака визита в США, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы готовим первую встречу президентов Украины и Соединенных Штатов Америки, и это без преувеличения, будет встреча, которая определит динамику двусторонних отношений на следующие годы», – сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Кулеба напомнил, что в ходе визита состоялись встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником по вопросам нацбезопасности президента США Джейком Салливаном. «Оба разговора были предметными, конструктивными, дружественными, и мы проговорили именно договоренности, на которые выйдут президенты», – сообщил министр.

По его словам, переговоры о формате визита президента Владимира Зеленского еще продолжаются.

«Президент приедет с абсолютно новой визией нашей страны, визией наших отношений с Соединенными Штатами. Это будет впервые за историю независимости Украины, когда мы имеем четкую стратегию, как мы видим развитие наших стратегических партнерских отношений», – сообщил в свою очередь Ермак.

По его словам, США ждут приезда Зеленского в Вашингтоне. «Все настроены, чтобы это был очень продуктивный и очень фундаментальный визит. И встреча с президентом Байденом», – подчеркнул он.

Ермак заявил, что в ходе визита они не почувствовали «никакого даже намека на токсичность или недружественное или нестратегическое отношение к нашей стране».

Это же подтвердил Кулеба: «Все говорит абсолютно о другом. У нас уникальная ситуация, у нас есть первый в истории Соединенных Штатов президент, который знает, что такое Украина, понимает, что такое Украина, и которому не надо читать лекции об Украине. И то, что президент Зеленский будет вторым европейским лидером после Ангелы Меркель, которого пригласили в Белый Дом, это само по себе является сигналом. О какой токсичности или объектности мы можем здесь говорить?» – добавил Кулеба.

Он указал, что факт того, что Украина едет в США с конкретными результатами в судебной реформе, реформе земельного рынка, открывают уникальную возможность вывести стратегическое партнерство с США на новый уровень не только политически, но и конкретно в объемах и сути помощи, которая направляется на сектор безопасности Украины, на привлечение американских инвестиций и американского финансирования для реализации масштабных экономических проектов в Украине.

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