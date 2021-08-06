Главная » Украина » Общество
01:03 07 Августа 2021 0 Комментарии
Украинские спасатели отправились в Грецию тушить лесные пожары
6 августа сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетела в Грецию. Греческим пожарным будут помогать спасатели из девяти областей Украины и Киева.
«Все вы имеете опыт борьбы с огнем в зоне отчуждения, на Харьковщине, Луганщине. Сейчас он нужен нашим греческим коллегам. Я вам желаю успехов и сил для этой борьбы. Какие бы перед вами ни стояли задачи, главное, помните о безопасности. Возвращайтесь целыми и невредимыми домой, к своим родным», – сказал, обращаясь к ним, глава ГСЧС Николай Чечеткин.
За два дня в Греции зафиксировали более ста лесных пожаров. Тысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров близ Афин.
Источник:
Тэги: Греция, лесные пожары
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРЛесные пожары в Греции угрожают легендарной Олимпии
06.08.2021 04:36
ТОРВ Турции из-за лесных пожаров эвакуировали украинских туристов
05.08.2021 04:24
ТОРГреческий министр ушел в отставку из-за лесных пожаров
04.08.2018 04:52