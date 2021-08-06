Украинские спасатели отправились в Грецию тушить лесные пожары

6 августа сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетела в Грецию. Греческим пожарным будут помогать спасатели из девяти областей Украины и Киева.

«Все вы имеете опыт борьбы с огнем в зоне отчуждения, на Харьковщине, Луганщине. Сейчас он нужен нашим греческим коллегам. Я вам желаю успехов и сил для этой борьбы. Какие бы перед вами ни стояли задачи, главное, помните о безопасности. Возвращайтесь целыми и невредимыми домой, к своим родным», – сказал, обращаясь к ним, глава ГСЧС Николай Чечеткин.

За два дня в Греции зафиксировали более ста лесных пожаров. Тысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров близ Афин.

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