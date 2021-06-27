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10:27 07 Августа 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В России больной COVID-19 заразил полторы тысячи человек

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии в Екатеринбурге Александра Семенова.

«В России случай максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу полторы тысячи человек», – поделился специалист.

По его словам, согласно статистике один COVID-пациент заражает от двух до трех человек, пациент, заболевший штаммом Дельта, – до шести человек.

«Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску <…> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей», – отметил Семенов.

По последним данным, в России коронавирусом заразились более 6,4 млн человек, летальных исходов – свыше 163 тысяч.

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Тэги: Россия, коронавирус
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