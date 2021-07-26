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05:32 07 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Археологи нашли следы землетрясения, упомянутого в Библии

Во время раскопок в иерусалимском граде Давида археологи нашли следы землетрясения времен Иудейского царства, описанного в Библии.

Знаменитое землетрясение, которое произошло в Израиле около 2800 лет назад, упоминается в Библии, а его свидетельства ранее были обнаружены в нескольких местах по всему Израилю. Однако впервые удалось идентифицировать остатки разрушений, указывающие на то, что подземные толчки произошли и в Иерусалиме – столице Иудеи.

Так, был обнаружен слой разрушений, в том числе кухонная утварь, сосуды для хранения, которые были разбиты при обрушении стен здания.

По словам ученых, причиной обрушения здания стало именно  землетрясение, произошедшее в Израиле в восьмом веке до нашей эры, в период Иудейского царства.

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Тэги: землетрясение, археология, библия
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