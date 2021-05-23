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Главная » Украина » Религия
11:36 07 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Умани готовятся к празднованию иудейского Нового года

Рош а-Шана в соответствии с иудейским календарем будет праздноваться с 6 по 8 сентября. Порядок во время проведения паломничества обещали поддерживать 550 полицейских.

Президент Фонда имени Рабби Нахмана Натан Бен Нун провел встречу с главой Черкасской ОГА Александром Скичко и народным депутатом Антоном Яценко, в ходе которой обсудили проблемы, связанные с паломничеством хасидов во время празднования Рош а-Шана.

Кроме того, с проверкой в Умань приехали сотрудники миграционной службы Черкасской области.

Международная полицейская станция в Умани все еще не открыта, однако общественный порядок во время проведения паломничества обещали поддерживать 550 полицейских.

Исполком Уманского городского совета также обсудил дополнительные меры, которые будут приняты городом в рамках данных мероприятий. Также перед приездом хасидов в еврейском районе Умани планировали установить дополнительные камеры наблюдения.

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Тэги: Умань, иудейский новый год
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