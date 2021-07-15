На свободу могут выйти два фигуранта по делу Майдана

В ОГПУ утверждают, что возможности процессуального реагирования прокуроров, которые могли бы предотвратить вышеуказанные негативные последствия, в настоящее время исчерпаны.

Обвиняемых в похищениях и издевательствах над активистами Луценко и Вербицким в январе 2014 года могут выпустить на волю. Причина – сторона защиты и некоторые судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области отказываются принимать участие в заседаниях по делу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Офис генпрокурора заявил, что подобные действия привели к тому, что мера пресечения в виде содержания обвиняемых под стражей заканчивается 7 августа. А отправленные в суд ходатайства о ее продлении так и не были рассмотрены.

«Из-за несоблюдения судьями Белоцерковского горрайонного суда Киевской области требований ст. 186 УПК Украины относительно сроков рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения, обвиняемых в совершении особо тяжких насильственных преступлений против участников Революции Достоинства 7 августа 2021 года могут освободить из-под стражи», – говорится в сообщении.

Речь идет о двух участниках преступной организации, которые обвиняются в незаконном похищении 21 января 2014 года из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также их истязании и умышленном убийстве Юрия Вербицкого. (ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 и ч. 3 ст. 146, ст. 340 УК Украины).

Подготовительное судебное заседание по этому делу, назначенное на 9 июля, не состоялось из-за неявки защитников обвиняемых, при этом ходатайство прокурора о привлечении адвокатов из Центра бесплатной правовой помощи признано судом преждевременным.

Прокурор сразу направил в суд ходатайство, чтобы к обвиняемым была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Несмотря на то, что ст. 186 УПК Украины предусмотрено безотлагательное рассмотрение таких ходатайств, но не позднее 72 часов, следующее судебное заседание было назначено судом только на 21 июля 2021 года», – уточняют правоохранители.

21 июля 2021 года коллегия судей, не рассматривая указанное ходатайство, вместо этого приняла решение, которым, несмотря на наличие постановления Киевского апелляционного суда об определении подсудности в данном уголовном производстве за Белоцерковским районным судом и установленный Уголовным процессуальным кодексом запрет споров о подсудности между судами, направила уголовное производство в Киевский апелляционный суд для передачи другому суду.

«Фактически же дело направлено в Киевский апелляционный суд только 26 июля 2021 года», – сообщают в ОГП.

Прокуроры подчеркивают, что постановлением Киевского апелляционного суда от 4 августа 2021 года констатирована беспочвенность поднятого Белоцерковским городским судом вопроса об изменении подсудности и дело возвращено в указанный суд для продолжения судебного разбирательства.

«5 и 6 августа 2021 года председательствующей по делу назначены судебные заседания, которые не состоялись из-за отпуска двух членов коллегии, отказавшихся отзываться из отпуска. В связи с этим и учитывая то, что срок содержания обвиняемых под стражей истекает 7 августа 2021 года, прокурором и представителями потерпевших заявлены ходатайства о проведении дополнительного автораздела для замены в порядке, предусмотренном законом, отсутствующих судей, на которые официального ответа из суда до сих пор не получено», – сообщают в прокуратуре.

Уточняется, что очередная дата судебного заседания до сих пор не определена.

«Возможности процессуального реагирования прокуроров, которые могли бы предотвратить вышеуказанные негативные последствия, в настоящее время исчерпаны», – отмечают в ОГП.

Там также обратили внимание, что обвиняемые уже находились в розыске, а один из них прятался от следствия в течение 6 лет с помощью поддельных документов.

Еще один обвиняемый даже под стражей пытался повлиять на другое лицо, которому инкриминируется соучастие в похищении и истязании пострадавших.

«Учитывая изложенное, Офис генерального прокурора призывает к строгому соблюдению требований уголовного процессуального законодательства, в частности, императивно определенных сроков совершения процессуальных действий», – резюмируют в Офисе генпрокурора.

Там добавляют, что за совершение преступлений, инкриминируемых обвиняемым, к уголовной ответственности уже привлечены 16 лиц, в отношении 7 из них дела рассматриваются судами, в том числе по 2 заочно, 9 человек объявлены в розыск, один человек приговорен к 9 годам лишения свободы.

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