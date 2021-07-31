Известны главные симптомы штамма Дельта

В Украине уже циркулирует новый штамм коронавируса Дельта. Его считают более заразным и таким, который чаще поражает молодых.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Виктор Петров рассказал, как проявляет себя штамм Дельта. По его словам данный вид инфекции начинает проявлять себя уже в первый день заражения. Об этом медик рассказал в эфире телеканала Live.

По его словам, пациенты зараженные штаммом Дельта чаще жалуются на проблемы с ЖКТ.

«Приходит человек и жалуется на рвоту, тошноту, диарею и тому подобное», – рассказал специалист.

Также многие инфицированные отмечают снижение слуха, боль на коже.

Врач отметил, что число зараженных именно этим штаммом в Украине постоянно растет.

«Я вам скажу по своему приему. Если на прошлой неделе у меня был один единственный случай за целую неделю, то в этот понедельник было уже три, во вторник – два, то есть это количество растет, и оно будет расти прогредиентно», – прогнозирует Петров.

Тэги: вакцинация, covid-19, штамм дельта, жкт