Языковой омбудсмен назвал угрозу нацбезопасности

Несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны страны, считает языковой омбудсмен.

Телетрансляция фильмов и сериалов на русском остается системным нарушением. Это представляет угрозу национальной безопасности Украины, заявил языковый омбудсмен Тарас Креминь в эфире 24 канала.

«Если исходить из позиции Конституционного Суда Украины, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины», – подчеркнул омбудсмен.

Креминь добавил, что с нарушителями борются, однако трансляция лент на русском остается системным нарушением.

По мнению языкового омбудсмена, у власти есть действенные рычаги для того, чтобы заставить нарушителей выполнять языковой закон.

Недавно Креминь призвал недовольных госязыком уезжать из страны. Омбудсмен ризвал уважать украинскую Конституцию, законы Украины и украинский народ, который веками боролся за свою независимость и продолжает бороться на востоке Украины.

Тэги: нацбезопасность, КСУ, Языковой омбудсмен