Языковой омбудсмен назвал угрозу нацбезопасности
Несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны страны, считает языковой омбудсмен.
Телетрансляция фильмов и сериалов на русском остается системным нарушением. Это представляет угрозу национальной безопасности Украины, заявил языковый омбудсмен Тарас Креминь в эфире 24 канала.
«Если исходить из позиции Конституционного Суда Украины, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины», – подчеркнул омбудсмен.
Креминь добавил, что с нарушителями борются, однако трансляция лент на русском остается системным нарушением.
По мнению языкового омбудсмена, у власти есть действенные рычаги для того, чтобы заставить нарушителей выполнять языковой закон.
Недавно Креминь призвал недовольных госязыком уезжать из страны. Омбудсмен ризвал уважать украинскую Конституцию, законы Украины и украинский народ, который веками боролся за свою независимость и продолжает бороться на востоке Украины.