В Беларуси арестовали лидера оппозиционной партии

Николай Козлов ранее был доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Его судили в закрытом режиме.

В Минске суд Ленинского района приговорил лидера Объединенной гражданской партии Беларуси и члена Координационного совета оппозиции Николая Козлова к трем месяцам ареста. Об этом сообщает DW.

Суд признал Козлова виновным в разглашении данных предварительного следствия по уголовному делу против Координационного совета. Суд проходил в закрытом режиме.

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