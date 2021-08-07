Главная » Мир » Политика
09:00 08 Августа 2021 0 Комментарии
В Беларуси арестовали лидера оппозиционной партии
Николай Козлов ранее был доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Его судили в закрытом режиме.
В Минске суд Ленинского района приговорил лидера Объединенной гражданской партии Беларуси и члена Координационного совета оппозиции Николая Козлова к трем месяцам ареста. Об этом сообщает DW.
Суд признал Козлова виновным в разглашении данных предварительного следствия по уголовному делу против Координационного совета. Суд проходил в закрытом режиме.
Источник:
Тэги: суд, беларусь, Оппозиционная партия
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРЗахватчик Кабмина арестован на 60 дней
07.08.2021 07:00
ТОРВ Беларуси пастора будут судить за воскресное богослужение
17.06.2015 09:09