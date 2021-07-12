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10:00 08 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Харьков засыпало крупным градом

Осадки и град выпали в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки. Поступление влажной воздушной массы с юга способствовало развитию дождевых облаков и градовых очагов.

В Харькове, 7 августа, в двух районах города выпал крупный град, были повреждены растения. Об этом сообщает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«Мощные грозы и крупный град возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии», – говорится в сообщении

Сообщается, что осадки и град выпали в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки.

Поступление влажной воздушной массы с юга способствовало развитию дождевых облаков и градовых очагов по всей территории Харьковской области.

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Тэги: Харьков, град, гроза, погодные условия
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