Харьков засыпало крупным градом

Осадки и град выпали в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки. Поступление влажной воздушной массы с юга способствовало развитию дождевых облаков и градовых очагов.

В Харькове, 7 августа, в двух районах города выпал крупный град, были повреждены растения. Об этом сообщает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«Мощные грозы и крупный град возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии», – говорится в сообщении

Сообщается, что осадки и град выпали в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки.

Поступление влажной воздушной массы с юга способствовало развитию дождевых облаков и градовых очагов по всей территории Харьковской области.



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