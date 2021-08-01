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Главная » Украина » Спорт
00:29 08 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ребров будет главным тренером сборной Украины по футболу

Главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров, которого должны назначить 9 августа.

Об этом заявил глава комитета сборных Украины УАФ Мирон Маркевич, отметив при этом, что уходит со своего поста.

Он пожелал Реброву успехов. «Он на мою поддержку всегда может рассчитывать», – сказал Маркевич.

Маркевич был претендентом на пост тренера сборной, однако не договорился о контракте.

Напомним, 1 августа главный тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко объявил о завершении своего пятилетнего контракта.

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Тэги: сборная Украины, футбол, Сергей Ребров
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