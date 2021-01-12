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01:35 08 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Риме задержали 70-летнюю главу мафиозного клана

Мария Личчарди возглавила преступную группировку, основанную ее братом Дженнаро после его смерти в 1994 году.

Итальянские правоохранители 7 августа задержали в аэропорту Рима 70-летнюю Марию Личчарди, которая, как считается, возглавляет большой мафиозный клан, входящий в неаполитанскую преступную структуру Каморра.

Как пишет La Stampa, Мария Личчарди возглавила преступную группировку, основанную ее братом Дженнаро после его смерти в 1994 году.

Под руководством Личчарди, которая известна под прозвищами Крошка и Кровавая Мэри, и двух ее братьев мафиозный клан приобрел значительное влияние.

С 2001 по 2009 годы Личчарди находилась в тюрьме, но после освобождения вновь возглавила преступную группировку, занимающуюся рэкетом, отмыванием денег и незаконной торговлей.

Личчарди, ордер на арест которой выдала прокуратура Неаполя, была задержана при посадке на рейс в Испанию.

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Тэги: мафия, Италия
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