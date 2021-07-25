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05:43 08 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Свиная отбивная в виде профиля Трампа победила на конкурсе карикатур

Шестой конкурс карикатуристов со всего мира прошел в итальянском городе Сальсомаджоре. В нем приняли участие около 250 художников.

Свиная отбивная в форме профиля бывшего президента США Дональда Трампа получила звание лучшего юмористического портрета на всемирном конкурсе карикатур World Humor Awards, который прошел в Италии.

Автором работы является 52-летний испанский художник Асье Сайнс.

По его словам, он на протяжении шести месяцев ходил по мясным лавкам и присматривал походящий кусок мяса. И только спустя полгода ему попался на глаза необходимый экземпляр.

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Тэги: мясо, карикатуры, Трамп
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