В Токио Украина повторила свое достижение Игр-2012

Летние Олимпийские игры в Токио-2020 Украина завершила с 19 выигранными медалями.

Единственное золото в греко-римской борьбе в категории до 87 кг выиграл Жан Беленюк



В активе украинских олимпийцев одно золото, 6 серебряных медалей и 12 бронзовых.

По количеству выигранных медалей Украина вошла в топ-20 Олимпиады.

Единственное золото в греко-римской борьбе в категории до 87 кг выиграл Жан Беленюк.

Серебряные медали завоевали пловец Михаил Романчук на дистанции 1500 м, борец греко-римского стиля в категории до 67 кг Парвиза Насибова, каратистка Анжелика Терлюга в категории до 55 кг, каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на дистанции 500 м на каноэ, боксер Александр Хижняк в категории до 75 кг, а также Елена Старикова в женском спринте на велотреке.

Бронзу принесли Украине дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина, пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем, каратист Станислав Горуна в весе до 75 кг, борчихи Алла Черкасова в категории до 68 кг и Ирина Коляденко в категории до 62 кг. дуэт и группы в артистическом плавании, каноистка Людмила Лузан в одиночке на дистанции 200 м, а также легкоатлетка Ярослава Магучих в прыжках в высоту.

Стоит отметить, что 19 медалей – это повторение результата Украины на Олимпиаде в Лондоне-2012. И этот результат намного лучше, чем был в Рио-2016 – 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.

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