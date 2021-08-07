Стивен Кинг хочет написать книгу о пандемии коронавируса

Писатель Стивен Кинг сообщил о планах написать книгу о пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в эфире шоу Вупи Голдберг.

Он сказал, что теперь хочет написать книгу, которая полностью посвящена событиям 2020 года.

Также Кинг отметил, что пандемия уже повлияла на содержание его нового детектива «Билли Саммерс», вышедшего ранее на этой неделе. По сюжету его герои отправляются в морской круиз. Изначально действие должно было происходить в 2020 году, но для большей правдоподобности действие пришлось перенести в 2019-й.