НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
12:11 08 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стивен Кинг хочет написать книгу о пандемии коронавируса

Писатель Стивен Кинг сообщил о планах написать книгу о пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в эфире шоу Вупи Голдберг.

Он сказал, что теперь хочет написать книгу, которая полностью посвящена событиям 2020 года.

Также Кинг отметил, что пандемия уже повлияла на содержание его нового детектива «Билли Саммерс», вышедшего ранее на этой неделе. По сюжету его герои отправляются в морской круиз. Изначально действие должно было происходить в 2020 году, но для большей правдоподобности действие пришлось перенести в 2019-й.

Источник:
Тэги: книга, Стивен Кинг, коронавирус
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.08.2021 10:27
В России больной COVID-19 заразил полторы тысячи человек
ТОР
07.08.2021 03:06
CNN уволил трех сотрудников, не сделавших прививку от COVID-19
ТОР
05.08.2021 08:55
Глава ВОЗ призывает отказаться от третьей прививки в пользу бедных стран
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com