Главная » Мир » Спорт
10:30 08 Августа 2021 0 Комментарии
США опередили Китай в медальном зачете Олимпиады в Токио
Сборная США в последний день соревнований смогла опередить Китай в медальном зачете Олимпиады в Токио.
Американцы в сумме завоевали 112 медалей: 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых. Этот показатель увеличится еще на одну награду: боксер со США Ричард Торрес-младший поспорит за победу в финале соревнований в весовой категории свыше 91 кг.
У Китая 88 медалей в сумме: 38 золотых, 32 серебряные и 18 бронзовых. Азиатская страна уже не сможет пополнить свою коллекцию наград.
Американцы вышли в лидеры медального зачета лишь в последний день Олимпиады. Почти всю дистанцию проведения Игр-2020 первое место удерживали китайцы.
Источник:
Тэги: США, Олимпиада в Токио
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Токио Украина повторила свое достижение Игр-2012
08.08.2021 08:55
ТОРСборная Бразилии второй раз подряд выиграла Олимпиаду
07.08.2021 18:09
ТОРСША обновили список террористов
07.08.2021 14:30