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10:30 08 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США опередили Китай в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная США в последний день соревнований смогла опередить Китай в медальном зачете Олимпиады в Токио.

Американцы в сумме завоевали 112 медалей: 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых. Этот показатель увеличится еще на одну награду: боксер со США Ричард Торрес-младший поспорит за победу в финале соревнований в весовой категории свыше 91 кг.

У Китая 88 медалей в сумме: 38 золотых, 32 серебряные и 18 бронзовых. Азиатская страна уже не сможет пополнить свою коллекцию наград.

Американцы вышли в лидеры медального зачета лишь в последний день Олимпиады. Почти всю дистанцию проведения Игр-2020 первое место удерживали китайцы.

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Тэги: США, Олимпиада в Токио
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