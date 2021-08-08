США опередили Китай в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная США в последний день соревнований смогла опередить Китай в медальном зачете Олимпиады в Токио.

Американцы в сумме завоевали 112 медалей: 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых. Этот показатель увеличится еще на одну награду: боксер со США Ричард Торрес-младший поспорит за победу в финале соревнований в весовой категории свыше 91 кг.

У Китая 88 медалей в сумме: 38 золотых, 32 серебряные и 18 бронзовых. Азиатская страна уже не сможет пополнить свою коллекцию наград.

Американцы вышли в лидеры медального зачета лишь в последний день Олимпиады. Почти всю дистанцию проведения Игр-2020 первое место удерживали китайцы.

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