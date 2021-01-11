Талибы захватили центр уже третьей провинции в Афганистане – СМИ

Боевики контролируют в Кундузе штаб полиции, дом губернатора и тюрьму города. А правительственные силы закрепились на армейской базе и в аэропорту.

Боевики радикальной группировка «Талибан» захватили Кундуз – столицу одноименной провинции на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает Al Jazeera в воскресенье, 8 августа.

Указано, что это уже третья провинциальная столица за последние трое суток, захвачена талибами.

Талибы утверждают, что в Кундузе они уже захватили штаб полиции, дом губернатора и тюрьму города. В свою очередь правительственные силы контролируют армейскую базу и аэропорт, откуда они ведут свои действия против талибов.

Отмечается, что боевики уже захватывали Кундуз в 2015 и 2016 годах, однако тогда афганским военные удавалось освободить город.

Ранее на этой неделе талибы заявили о захвате первого за пять лет центра провинции. Под контроль боевиков перешел центра провинции Нимруз города Зарандж.

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