Украина открыла все КПВВ на Донбассе

Движение граждан в большинстве пунктов пропуска заблокировано сепаратистами, предупредили в штабе ООС.

Все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе полностью открыты со стороны подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 8 августа.

КПВВ работают ежедневно с 08.00 до 16.00, однако движение граждан в большинстве пунктов пропуска заблокировано со стороны временно неподконтрольной территории Украины.

«Напротив КПВВ Новотроицкое оккупанты снимают блокировку движения только для отдельных граждан, дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 645 человек и 91 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 601 человек и 97 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию», – сказано в сообщении.

Из семи действующих КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской.

«В целом за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 11 903 человека, а на контролируемую территорию – 12 548 человек», – добавили в штабе ООС.

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