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09:00 09 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя двумя гранатами

Мужчина требовал пропустить его на территорию комбината. Когда прибыла полиция, он сидел на одной гранате, а другую держал в руке.

На территории комбината в Кривом Роге мужчина взорвал две гранаты – его госпитализировали. Об этом сообщает Відкритий.

Мужчина пришел на проходную горного комбината с двумя гранатами и требовал пропустить его на территорию.

«Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину во дворе. Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке», – сказано в материале.

Когда гранаты подорвались, мужчине оторвало ногу. Его доставили в местную больницу.

На данный момент территория вокруг комбината оцеплена. Там работают полицейские, пожарные и медики.

На месте находятся работники следственно-оперативной группы, устанавливающие все обстоятельства случившегося и мотивы мужчины.

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Тэги: кривой рог, ветеран АТО, комбинат
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