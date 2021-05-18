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10:00 09 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Крыму нашли мертвыми двух крымских татар

На аннексированном полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет – их разыскивала полиция как пропавших без вести.

В аннексированном Крыму нашли мертвым 19-летнего крымского татарина Османа Аджиосманова, пропавшего 2 июня в селе Зуя Белогорского (Карасубазарского) района. Об этом сообщает крымско-татарская газета Авдет со ссылкой на поисковую группу Лиза Алерт.

«Осман Аджиосманов, который находился больше месяца в розыске, найден мертвым», – сказано в сообщении.

По предварительным данным, парня нашли повешенным в лесополосе.

Отметим, что 6 августа нашли тело 23-летнего Айдера Джемалядинова, пропавшего 26 июля. Парня нашли повешенным в Симферопольском (Акмесджитском) районе аннексированного полуострова.

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Тэги: крымские татары, крым, жертвы
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