Главная » Мир » Экономика
01:55 09 Августа 2021 0 Комментарии
В Польше растет спрос на рабочих из Украины
В Польше каждая четвертая компания планирует трудоустроить украинских граждан в течение года.
Еще до пандемии коронавируса украинцев нанимала на работу каждая десятая компания, однако теперь спрос на мигрантов из Украины вырос.
Одна из главных причин роста спроса – положительный опыт работы украинцев в Польше.
Кроме того, каждый третий работодатель из Польши положительно относится к украинским работникам. При этом негативно настроены к украинцам всего 8% предпринимателей.
Источник:
Тэги: Польша, трудовая миграция
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРПольские дети раскопали в песочнице погребение бронзового века
26.07.2021 18:51
ТОРИзвестны направления для выезда украинцев
25.07.2021 13:30