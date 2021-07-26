В Польше растет спрос на рабочих из Украины

В Польше каждая четвертая компания планирует трудоустроить украинских граждан в течение года.

Еще до пандемии коронавируса украинцев нанимала на работу каждая десятая компания, однако теперь спрос на мигрантов из Украины вырос.

Одна из главных причин роста спроса – положительный опыт работы украинцев в Польше.

Кроме того, каждый третий работодатель из Польши положительно относится к украинским работникам. При этом негативно настроены к украинцам всего 8% предпринимателей.

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