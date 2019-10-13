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04:47 09 Августа 2021 0 Комментарии
В Японии эвакуируют 160 тысяч человек из-за тайфуна
Почти 160 тысяч человек на юго-западе Японии получили предписание об эвакуации из-за тайфуна «Лупит».
В северной части острова Кюсю предписание получили 139 647 человек, в префектуре Фукуока – 6772 человека, в префектуре Оита – 1911 человек, в префектуре Кагосима – 12774 человека.
Сейчас тайфун вышел на сушу в районе населенного пункта Макурадзаки.
За сутки в регионе может выпасть до 300 миллиметров осадков. Также существует вероятность оползней и подтоплений.
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Тэги: Япония, тайфун
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