В Японии эвакуируют 160 тысяч человек из-за тайфуна

Почти 160 тысяч человек на юго-западе Японии получили предписание об эвакуации из-за тайфуна «Лупит».

В северной части острова Кюсю предписание получили 139 647 человек, в префектуре Фукуока – 6772 человека, в префектуре Оита – 1911 человек, в префектуре Кагосима – 12774 человека.

Сейчас тайфун вышел на сушу в районе населенного пункта Макурадзаки.

За сутки в регионе может выпасть до 300 миллиметров осадков. Также существует вероятность оползней и подтоплений.

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