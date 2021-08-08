Pfizer выпустит на рынок «вакцину-усилитель»

Третий укол от коронавирусной инфекции нового типа первыми получат пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи призвал американцев быть готовыми к третьей дозе вакцины Pfizer. Об этом сообщает Голос Америки.

По его словам, у людей со слабой иммунной системой скорее всего не будет сильной иммунной реакции, а эффективность вакцины со временем ослабится. В частности, отметил он, это касается людей пожилого возраста.

«Если посмотреть на данные исследования от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с 90% до 84%. Думаю, что эффективность препарата снизится до такой цифры, что нужен будет дополнительный укол», – сказал врач.

Он добавил, что первыми этот укол получат пожилые люди и лица со слабой иммунной системой.

Фаучи выразил надежду, что администрация по контролю над продуктами и лекарствами утвердит вакцину-усилитель от компании Pfizer уже к концу августа.

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