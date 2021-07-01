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Главная » Украина » Экономика
13:00 09 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кредитный рейтинг Украины улучшен со «стабильного» на «позитивный»

Экономика страны была устойчивой к шоку от коронакризиса, считают аналитики.

Агентство Fitch Ratings повысило прогноз долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте со «стабильного» на «позитивный». Рейтинг подтвержден на уровне «B».

Отмечается, что кредитные основы Украины были относительно устойчивы к шоку, вызванному коронавирусом.

Согласно прогнозу, в 2021 году госдолг Украины к ВВП упадет из-за превышения показателей доходов бюджета и восстановления ВВП.

Кроме того, валютные резервы выросли, и Украина сохранила доступ к коммерческому и внешнему финансированию от международных финансовых организаций, несмотря на неравномерный прогресс в отношении программы с МВФ.

В Fitch отмечают консолидацию денежной политики, подкрепленную гибкостью обменного курса, приверженностью таргетированию инфляции и осмотрительной налогово-бюджетной политикой, что способствовало повышению макроэкономической стабильности и заметному сокращению государственного долга после выхода из геополитического периода 2014-2015 годов.

Агентство прогнозирует продление программы Украины с МВФ Stand-By на 2022 год. При этом допускается, что часть средств Украина сможет получить еще в этом году.

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Тэги: рейтинг, Fitch Ratings, экономический прогноз
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