Кредитный рейтинг Украины улучшен со «стабильного» на «позитивный»
Экономика страны была устойчивой к шоку от коронакризиса, считают аналитики.
Агентство Fitch Ratings повысило прогноз долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте со «стабильного» на «позитивный». Рейтинг подтвержден на уровне «B».
Отмечается, что кредитные основы Украины были относительно устойчивы к шоку, вызванному коронавирусом.
Согласно прогнозу, в 2021 году госдолг Украины к ВВП упадет из-за превышения показателей доходов бюджета и восстановления ВВП.
Кроме того, валютные резервы выросли, и Украина сохранила доступ к коммерческому и внешнему финансированию от международных финансовых организаций, несмотря на неравномерный прогресс в отношении программы с МВФ.
В Fitch отмечают консолидацию денежной политики, подкрепленную гибкостью обменного курса, приверженностью таргетированию инфляции и осмотрительной налогово-бюджетной политикой, что способствовало повышению макроэкономической стабильности и заметному сокращению государственного долга после выхода из геополитического периода 2014-2015 годов.
Агентство прогнозирует продление программы Украины с МВФ Stand-By на 2022 год. При этом допускается, что часть средств Украина сможет получить еще в этом году.