Кредитный рейтинг Украины улучшен со «стабильного» на «позитивный»

Экономика страны была устойчивой к шоку от коронакризиса, считают аналитики.

Агентство Fitch Ratings повысило прогноз долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте со «стабильного» на «позитивный». Рейтинг подтвержден на уровне «B».

Согласно прогнозу, в 2021 году госдолг Украины к ВВП упадет из-за превышения показателей доходов бюджета и восстановления ВВП.

Отмечается, что кредитные основы Украины были относительно устойчивы к шоку, вызванному коронавирусом.

Кроме того, валютные резервы выросли, и Украина сохранила доступ к коммерческому и внешнему финансированию от международных финансовых организаций, несмотря на неравномерный прогресс в отношении программы с МВФ.

В Fitch отмечают консолидацию денежной политики, подкрепленную гибкостью обменного курса, приверженностью таргетированию инфляции и осмотрительной налогово-бюджетной политикой, что способствовало повышению макроэкономической стабильности и заметному сокращению государственного долга после выхода из геополитического периода 2014-2015 годов.