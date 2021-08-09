НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
16:00 09 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В аэропорту Борисполь вакцинируют от СOVID-19

Прививки вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer бесплатные и проходят без предварительной записи в формате живой очереди.

В Международном аэропорту Борисполь в понедельник, 9 августа, открылся пункт массовой вакцинации от коронавируса. Об этом отмечается в сообщении аэропорта.

Вакцинация будет проходить в помещении терминала D на первом этаже ежедневно с 9:00 до 15:00.

«Прививаться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца, и лица, нуждающиеся в дополнительной защите», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация бесплатная и проходит без предварительной записи в формате живой очереди.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

Вакцинацию проводит бригада Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Львова начали вакцинировать пассажиров.

Источник:
Тэги: борисполь, вакцинация
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.08.2021 11:00
Pfizer выпустит на рынок «вакцину-усилитель»
ТОР
08.08.2021 11:00
Украина получит 17 млн доз Pfizer
ТОР
08.08.2021 08:00
Известно, как получить COVID-сертификат
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com