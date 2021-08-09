В аэропорту Борисполь вакцинируют от СOVID-19

Прививки вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer бесплатные и проходят без предварительной записи в формате живой очереди.

В Международном аэропорту Борисполь в понедельник, 9 августа, открылся пункт массовой вакцинации от коронавируса. Об этом отмечается в сообщении аэропорта.

Вакцинация будет проходить в помещении терминала D на первом этаже ежедневно с 9:00 до 15:00.

«Прививаться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца, и лица, нуждающиеся в дополнительной защите», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация бесплатная и проходит без предварительной записи в формате живой очереди.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

Вакцинацию проводит бригада Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Львова начали вакцинировать пассажиров.

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