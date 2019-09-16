В колонии на территории «ДНР» убили трех граждан Украины

Один из трех убитых граждан – чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, второй – Александр Давыдов, имя третьего неизвестно.

В Кировской исправительной колонии №33, которая находится на территории так называемой «ДНР», 6 августа убили трех осужденных граждан Украины. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на советника главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Гайде Ризаеву.

«Все они были осужденными еще до начала войны и отбывали наказание на неподконтрольной территории. За что убили – с точностью сказать невозможно. Даже если это был бунт внутри колонии и выяснение личных отношений между осужденными, то его должны были предотвратить», – сказала Ризаева.

По ее словам, один из трех убитых граждан – чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее судимый за убийство 18-летнего парня.

«Известна фамилия еще одного убитого – это Давыдов Александр. Ко мне обратились его родные, которые проживают на территории Украины, с просьбой оказать содействие в выдаче тела на нашу территорию. А след третьего убитого потерялся где-то в реанимации Донецка. Известно, что его увезли в реанимацию, там он через несколько часов скончался … но, информацию о нем тщательно скрывают», – рассказала Ризаева.

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