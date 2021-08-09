Британия вводит новые санкции против Беларуси
Новые санкции затронут торговлю, финансы, страховку и парк «роскошных самолетов» Лукашенко.
Великобритания в годовщину начала протестов в Беларуси 9 августа объявила о введении нового пакета санкций против руководства страны. Новые ограничения опубликованы на сайте британского МИДа.
«Режим Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действия Лукашенко после фальсификации выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, а наши аэрокосмические компании не будут прикасаться к его парку роскошных самолетов», – заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.
Новый пакет санкций затрагивает сразу несколько сфер:
- авиационные меры по предотвращению пролета или посадки белорусских авиаперевозчиков в Великобритании и запрет на предоставление технической помощи флоту самолетов Лукашенко;
- торговые меры в отношении калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения с целью сокращения объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничения его доступа к товарам, которые могут способствовать внутренним репрессиям в отношении белорусского населения;
- финансовые меры, запрещающие покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов;
- комплексные ответные меры также будут включать запреты на предоставление страховки и перестраховки белорусским государственным органам, а также изменения в политике правительства Великобритании по дальнейшему ужесточению существующего эмбарго на поставки оружия.меры представляют собой значительный дополнительный шаг в оказании давления на режим Лукашенко. Они тщательно направлены на оказание давления на Лукашенко, государственные институты и тех, кто его окружает, с целью заставить их изменить поведение, при этом минимизируя, насколько это возможно, любые непредвиденные последствия для населения Беларуси в целом», – говорится в сообщении.
Кроме того, правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева из-за связей с Лукашенко.
«Гуцериев поддерживал правительство Беларуси и осуществляемые им нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе используя свои деловые интересы», – говорится в тексте документа.
Стоит отметить, что во время выступления Лукашенко ответил на вопрос британской журналистки о санкциях: «Да подавитесь вы этими санкциями в этой Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские…».