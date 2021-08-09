Британия вводит новые санкции против Беларуси

Кроме того, правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева из-за связей с Лукашенко.

«Гуцериев поддерживал правительство Беларуси и осуществляемые им нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе используя свои деловые интересы», – говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что во время выступления Лукашенко ответил на вопрос британской журналистки о санкциях: «Да подавитесь вы этими санкциями в этой Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские…».