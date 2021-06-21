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Главная » Мир » Политика
20:00 09 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Санкций в отношении Украины не будет – Лукашенко

Беларусь готова за сутки «поставить на колени» Украину, остановив поставки горюче-смазочных материалов, считает Лукашенко.

Власти Беларуси не намерены вводить санкции в отношении Украины, заявил в понедельник, 9 августа, Александр Лукашенко.

«С нашей стороны никаких санкций мы в отношении вас (Украины) вводить не собираемся. Если бы мы хотели поставить вас на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали поставлять вам горюче-смазочные материалы. И завтра на вилах бы вынесли Зеленского и всех остальных», – заявил Лукашенко.

Перед этим он заявил, что Беларусь не поддержит силовое решение конфликта на Донбассе и никогда не начнет вторжение в Украину. А в случае нового конфликта между Киевом и Москвой встанет между ними.

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Тэги: санкции, Лукашенко, беларусь
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