Зеленский провел ряд назначений в ВСУ

Каждый из новых командующих на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на остров Змеиный представил новоназначенных командующих Воздушными силами и Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 9 августа.

«Моими указами назначены на должности: командующего Воздушных сил – генерал-майор Николай Олещук, командующего десантно-штурмовыми войсками – полковник Максим Миргородский», – сказал президент.

Соответствующие кадровые указы от 9 августа об увольнении Сергея Дроздова с должности командующего Воздушных сил ВСУ, назначении на эту должность Николая Олещука, а также о назначении Максима Миргородского командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ опубликованы на сайте главы государства.

Как отмечает пресс-служба, полковник Миргородский ранее был командующим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он также является первым участником войны на востоке Украины, который стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

«Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования Юг – генерал-майор Андрей Ковальчук, командующего оперативного командования Восток – генерал-майор Олег Микац, командующего оперативного командования Запад – полковник Сергей Литвинов, заместителя начальника Генерального штаба – полковник Владимир Коваль. Это опытные офицеры, и, самое главное, что сейчас является нашим подходом, все они имеют боевой опыт», – подчеркнул президент.

В частности, генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. Во время активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.

Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом За мужество III степени.

«Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины», – убежден президент.

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