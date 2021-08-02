В Украине вынужден продлить карантин на два месяца

До конца августа в Украине действует адаптивный карантин, его хотят продлить до ноября.

Минздрав предложит Кабмину продлить действие адаптивного карантина до ноября, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.

«Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили, с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в Европейском регионе, в Украине тоже надо будет продлить как минимум на 2 месяца, что мы будем в ближайшее время инициировать перед Кабинетом министров», – сказал Ляшко.

Министр также рассказал о предстоящем учебном годе. Если ситуация будет оставаться на сегодняшнем уровне, то образовательный процесс начнется без каких-либо дополнительных ограничений. Если же эпидситуация будет ухудшаться, то работать продолжат те школы, где будет вакцинировано более 80% работников.

Ляшко отметил, что сейчас только в нескольких регионах работников образования вакцинировано более 50% – это Киев, Киевская область и еще несколько регионов. Но до начала учебного года еще есть время, чтобы улучшить ситуацию.

Относительно массовой вакцинации подростков старше 12 лет, он сказал, что пока это вопрос продолжает изучаться, так как еще в Украине не вакцинирована значительная часть взрослого населения, которое более тяжело переносит коронавирус, чем дети.

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