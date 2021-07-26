США и Канада вводят новые санкции против Беларуси

Как и Великобритания, США и Канада ввели санкции против госучреждений, оборонного и энергетического секторов, производства удобрений Беларуси.

Вслед за Великобританией в понедельник, 9 августа, о введении новых санкций против Беларуси объявили Канада и США.

Так, секторальные санкции Канады коснутся, в частности, нефтепродуктов и продукции калийной промышленности Беларуси. С помощью новых мер Канада рассчитывает ограничить деятельность ключевых секторов белорусской экономики и «свести к минимуму доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам». То есть им запрещается размещать ценные бумаги и пользоваться другими средствами финансового рынка, закрывается доступ к долговому финансированию, страхованию и перестрахованию.

«Прошел год с момента фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые последовали за кампанией, омраченной систематическими репрессиями в отношении избирателей, включая насильственные действия со стороны государства в отношении протестующих, активистов и журналистов. С тех пор несправедливость со стороны белорусского правительства по отношению к собственному народу, не прекращается. Власти отказались участвовать в конструктивном диалоге, и нет никаких признаков того, что они готовы искать мирное и демократическое урегулирование кризиса», – заявили в МИД Канады.

Санкции Канады касаются 72 белорусских должностных лица и 5 юридических лиц.

В то же время власти страны заявили о выделении более 3 миллионов долларов на поддержку организаций гражданского общества Беларуси.

Также указ о расширении санкций против Минска подписал президент США Джо Байден, сообщает Белый дом.

Он заявил, что действия Беларуси представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В частности, из-за вредоносной деятельности белорусского режима и давние злоупотребления, направленные на подавление демократии. «Включая незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Беларуси и их последствий, таких как ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества и нарушение режимом и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок», – заявил президент США. Новые санкции США против Беларуси касаются госучреждений, оборонного и энергетического секторов, производства удобрений. Кроме того, под санкции попал Национальный олимпийский комитет страны.

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