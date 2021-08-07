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00:49 10 Августа 2021 18 Комментарии
Большинство украинцев считают себя бедными
Об этом свидетельствуют данные отчета Государственной службы статистики «Самооценка домохозяйств уровня своих доходов» 2020 года.
При оценке своего материального положения всего 1% украинских домохозяйств отнесли себя к среднему классу. Большинство домохозяйств – 67,1% – относят себя к категории бедных.
Значительная часть украинцев – 31,9% – не считают себя бедными, но еще и не причисляют себя к среднему классу.
Только 1,6% украинцев указывают, что их материальное положение улучшилось за прошлый год. В 4,4% домохозяйств материальное положение «скорее улучшилось».
Материальное положение осталось без изменений у 43,6% украинцев, «скорее ухудшилось» – у 29,5%, ухудшилось – у 21,2%.
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Тэги: украинцы, опрос, бедность
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