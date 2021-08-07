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00:49 10 Августа 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Большинство украинцев считают себя бедными

Об этом свидетельствуют данные отчета Государственной службы статистики «Самооценка домохозяйств уровня своих доходов» 2020 года.

При оценке своего материального положения всего 1% украинских домохозяйств отнесли себя к среднему классу. Большинство домохозяйств – 67,1% – относят себя к категории бедных.

Значительная часть украинцев – 31,9% – не считают себя бедными, но еще и не причисляют себя к среднему классу.

Только 1,6% украинцев указывают, что их материальное положение улучшилось за прошлый год. В 4,4% домохозяйств материальное положение «скорее улучшилось».

Материальное положение осталось без изменений у 43,6% украинцев, «скорее ухудшилось» – у 29,5%, ухудшилось – у 21,2%.

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Тэги: украинцы, опрос, бедность
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