НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
03:05 10 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Польша задержала рекордное количество нелегалов на границе с Беларусью

С пятницы, 6 августа, польские пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Польшу через границу с Беларусью.

Иностранцы, вероятно, являются гражданами Ирака и Афганистана.

Об этом сообщает пограничная служба Польши.

Наибольшую группу, в состав которой входили 85 человек, задержали в субботу, 7 августа.

Всем иностранцам проводят тестирование на Covid-19, выясняют их персональные данные, страну происхождения и возраст. После подтверждения личности по решению суда их помещают в центры для иностранцев, которые находятся под охраной.

Источник:
Тэги: Польша, нелегальные мигранты
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.08.2021 01:55
В Польше растет спрос на рабочих из Украины
ТОР
02.08.2021 00:47
Литовские пограничники задержали рекордное количество нелегалов из Беларуси
ТОР
26.07.2021 18:51
Польские дети раскопали в песочнице погребение бронзового века
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com