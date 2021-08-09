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03:05 10 Августа 2021 0 Комментарии
Польша задержала рекордное количество нелегалов на границе с Беларусью
С пятницы, 6 августа, польские пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Польшу через границу с Беларусью.
Иностранцы, вероятно, являются гражданами Ирака и Афганистана.
Об этом сообщает пограничная служба Польши.
Наибольшую группу, в состав которой входили 85 человек, задержали в субботу, 7 августа.
Всем иностранцам проводят тестирование на Covid-19, выясняют их персональные данные, страну происхождения и возраст. После подтверждения личности по решению суда их помещают в центры для иностранцев, которые находятся под охраной.
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Тэги: Польша, нелегальные мигранты
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