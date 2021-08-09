Польша задержала рекордное количество нелегалов на границе с Беларусью

С пятницы, 6 августа, польские пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Польшу через границу с Беларусью.

Иностранцы, вероятно, являются гражданами Ирака и Афганистана.

Об этом сообщает пограничная служба Польши.

Наибольшую группу, в состав которой входили 85 человек, задержали в субботу, 7 августа.

Всем иностранцам проводят тестирование на Covid-19, выясняют их персональные данные, страну происхождения и возраст. После подтверждения личности по решению суда их помещают в центры для иностранцев, которые находятся под охраной.

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