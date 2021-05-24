Испанские геи потребовали от футбольного клуба расторгнуть контракт с Зозулей

ЛГБТ-сообщество Fuenla Entiende обратилось к руководству клуба «Фуэнлабрада» с требованием расторгнуть контракт с украинцем.

«Зозуля публично поддерживал украинское военизированное формирование, которое связано с радикальными организациями, а в социальных сетях позировал на фоне нацистской нумерологии. Кроме того, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры ультраправой испанской партии VOX», – говорится в заявлении Fuenla Entiende.

«Во всем мире известно, что люди со взглядами Зозули нетерпимы к инакомыслию и склонны совершать нападения на иммигрантов и представителей сексуальных меньшинств», – говорится в заявлении.

Отметим, что в 2020 году президент Владимир Зеленский наградил Романа Зозулю орденом «За заслуги» III степени. В 2015 году Зозуля также был отмечен как волонтер медалью «За доблесть и верность» – он основал благотворительный фонд «Народная армия», который регулярно предоставляет помощь бойцам на передовой и в тылу.

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