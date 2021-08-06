Авиация НАТО в августе сопроводила 11 самолетов РФ над Балтийским морем

Всего было выявлено 11 российских самолетов – 3 августа воздушный патруль зафиксировал шесть, а 5 августа – пять.

В странах Балтии со 2 по 8 августа истребители воздушного патрулирования НАТО трижды сопровождали военные самолеты Российской Федерации над Балтийским морем. Всего было выявлено 11 самолетов, сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

«2-8 августа. Истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, трижды идентифицировали и сопровождали в международном воздушном пространстве военные самолеты Российской Федерации (РФ) в Балтийском море», – говорится в сообщении.

Так, 3 августа воздушный патруль зафиксировал шесть российских самолетов, а 5 августа идентифицировал пять.

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