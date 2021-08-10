Моторные лодки Finval – подходящий вариант для вашей рыбалки

Для того чтобы обеспечить комфортные условия во время рыбалки, потребуется воспользоваться профессиональным плавательным средством.

Для того чтобы обеспечить комфортные условия во время рыбалки, потребуется воспользоваться профессиональным плавательным средством. Огромное разнообразие позволяет рыболовам выбирать всевозможные лодки, рассчитанные на эксплуатацию в определенных условиях. Но наибольшим потребительским спросом пользуются именно лодки от компании-производителя Finval, представленные на сайте интернет-магазина Фишмастер https://fish-master.com.ua/lodki/finval/.

Такие плавсредства входят в список наиболее популярной техники, о которой слышали многие рыболовы: и опытные и начинающие. В результате данные лодки обеспечивают идеальное мореходное качество наряду с комфортным и продолжительным путешествием по отечественным водоемам.

Выбирая такие лодки, следует обратить внимание на предложенный ассортимент и основные критерии покупки:

Пассажировместимость варьируется от 3 до 6 человек.

Длина лодки может достигать до 5,01 м или до 6,01 м.

Рекомендуемая мощность мотора составляет до 75 л.с. или до 155 л.с.

Такие современные плавсредства были выполнены из алюминиевого материала, а потому характеризуются прочными стенками и дном, что позволяет рыболову забрасывать удочку, стоя в лодке во весь рост.

Почему лодки Finval пользуются особой популярностью среди рыболовов?

Огромная популярность лодок от компании Finval обусловлена тем, что производитель применил уникальную систему прочности под названием FHD. Такая система включает в себя:

Наличие специального профиля, способного усиливать киль сразу с двух сторон.

Применение дополнительной жесткости, благодаря специально разработанной конструкции подиумов.

Идеальное сочетание легкости и необходимой надежности рамной конструкции фролов.

Надежную обшивку всей корпусной части, выполненную из высококачественного морского алюминиевого сплава. Толщина защитного слоя составляет 4 мм. Это отличная защита от негативного влияния коррозии, а также от других внешних факторов.

Таким образом, современные лодки Finval идеально сочетают в себе современный дизайн вместе с качественным набором необходимых технических характеристик. Каждая отдельно взятая модель – это полностью укомплектованная конструкция, подготовленная к немедленной эксплуатации по речкам и другим водоемам Украины. Чтобы сделать плавсредство непотопляемым, производитель дополнительно использовал двухкомпонентную пену с закрытыми порами, которой были заполнены все корпуса.