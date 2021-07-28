Резников предлагает разместить войска США

Украинское законодательство позволяет разместить на территории страны американских военных, говорит вице-премьер.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предлагает разместить в Украине подразделения американских военных и развернуть системы ПВО в ответ на угрозу размещения Россией ядерного оружия в Крыму. Как сообщает пресс-служба министерства, об этом он сказал на встрече с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом.

«Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь – за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», – сказал он.

Резников подчеркнул, что Россия «уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала».

«Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы», – отметил вице-премьер.

Аналогичная ситуация, по его словам, с Северным потоком-2.

«Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии – это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы – тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж. Я убежден, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска», – заявил Резников.

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