В сентябре ожидается резкий рост смертности от COVID-19

При наихудшем сценарии общее количество летальных исходов от коронавируса к декабрю 2021 года достигнет шести миллионов человек.

Ученые спрогнозировали несколько сценариев развития пандемии, согласно которым смертность от коронавируса резко возрастет в начале сентября и достигнет пика в декабре. Данные об этом появились на сайте американского Института показателей и оценки здоровья.

Прогноз Института включает как официально зарегистрированные смерти от COVID-19, так и дополнительные летальные случаи от сопутствующих болезней, включая незарегистрированные смерти.

По самому скептическому сценарию, общее количество летальных исходов от коронавируса к декабрю 2021 года достигнет шести миллионов человек при ежедневной смертности 11,3 тысячи человек. При этом ее пик попадет на середину октября (21,4 тысячи смертей).

Реальный прогноз, который основывается на текущей статистике, показывает, что к сентябрю ежедневное количество летальных исходов от коронавируса в мире возрастет до десяти тысяч в день (сейчас девять тысяч), однако затем постепенно пойдет на спад. Общий показатель смертности в таком случае к декабрю достигнет 5,2 миллиона человек.

Согласно позитивному сценарию, который учитывает, что 95% населения планеты будет носить маски в публичных местах, количество ежедневных смертей так же увеличится до начала сентября, а затем резко пойдет на спад.

При таких условиях, по состоянию на 1 декабря, в мире ежедневно будут регистрировать до 3,1 тысячи летальных случаев, а общая смертность от COVID-19 составит 4,9 миллиона человек.

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