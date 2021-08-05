В Киеве женщина умерла после прививки Moderna

Женщина попала в реанимацию Киевской городской больницы №4 спустя несколько дней после вакцинации.

В Киеве скончалась женщина вскоре после укола первой дозой вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Прививку она получила в тот же день, в который проявились симптомы болезни. Об этом сообщает APnews со ссылкой на главу Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко.

По его словам, о гибели женщины ему сообщили врачи-инфекционисты из инфекционного отделения Киевской городской больницы №4.

«Именно в реанимацию этой больницы 50-летняя пациентка попала спустя несколько дней после вакцинации. Как стало известно сейчас, 1 августа она прилетела в Украину из Турции, а уже 5 августа она получила первый укол вакциной Moderna», – говорится в сообщении.

По словам Кравченко, этот случай вызывает несколько вопросов. И первый из них – как проводить расследование этого случая в ситуации, когда препарат Moderna в Украине не зарегистрирован.

«Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, которая не зарегистрирована в Украине и завезена в страну как незарегистрированный препарат. Фармако-эпидемиологическое расследование необходимо. И есть проблема – как это сделать? Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке», – отметил Кравченко.

Он предположил, что погибшая, скорее всего, заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат тут не при чем. Но это просто невозможно – ведь перед вакцинацией должен проводиться медицинский осмотр. Об этом говорится в приказе №595 от МОЗ.

«Судя по всему, пациентку вакцинировали в продромальный период. Это когда пациент уже инфицирован, но нет клинических проявлений. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм Дельта», – возмутился Кравченко.

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