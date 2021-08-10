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11:00 11 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Киев осудил притеснение ПЦУ в Крыму

Россия, как государство-оккупант, должна соблюдать нормы международного права, отметили в МИД.

Министерство иностранных дел Украины осудило притеснение Православной церкви Украины и других религиозных общин в аннексированном Крыму. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем очередной акт притеснений российских оккупантов против Православной церкви Украины в Крыму», – говорится в заявлении.

Дипломаты напомнили, что Россия, как государство-оккупант, должна соблюдать нормы международного права и прекратить притеснения ПЦУ и других религиозных общин в Крыму.

В ведомстве подчеркнули, что за время оккупации Крыма преследования священнослужителей разных конфессий, нарушения прав в области свободы совести и вероисповедания приобрели системный характер.

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Тэги: Киев, крым, мид, ПЦУ
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