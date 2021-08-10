Киев осудил притеснение ПЦУ в Крыму
Россия, как государство-оккупант, должна соблюдать нормы международного права, отметили в МИД.
Министерство иностранных дел Украины осудило притеснение Православной церкви Украины и других религиозных общин в аннексированном Крыму. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.
«Решительно осуждаем очередной акт притеснений российских оккупантов против Православной церкви Украины в Крыму», – говорится в заявлении.
Дипломаты напомнили, что Россия, как государство-оккупант, должна соблюдать нормы международного права и прекратить притеснения ПЦУ и других религиозных общин в Крыму.
В ведомстве подчеркнули, что за время оккупации Крыма преследования священнослужителей разных конфессий, нарушения прав в области свободы совести и вероисповедания приобрели системный характер.