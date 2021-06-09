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00:46 11 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский лидирует в президентском рейтинге

Президент Владимир Зеленский выиграл бы президентские выборы. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный Центром Разумкова.

Респондентам предложили список из 12 возможных кандидатов на выборах президента и попросили указать, за кого бы они проголосовали.

Среди указанных кандидатов больше всего голосов получил бы Зеленский, за которого проголосовали бы 28,8% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте оказался бы Петр Порошенко – 15,9% среди тех, кто определился. На третьем месте – Юрий Бойко с показателем 14,6%.

Юлия Тимошенко набрала бы 10,9% голосов, Игорь Смешко – 5,9%.

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Тэги: выборы президента, рейтинг, Владимир Зеленский
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