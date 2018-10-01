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01:49 11 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые подсчитали, на сколько каждая выкуренная сигарета уменьшает

Курильщик живет на 13-14 лет меньше, а каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут и 30 секунд.

«Регулярное курение уменьшает ожидаемую продолжительность жизни на 4,7 года», – сообщает Ассоциация диетологов Украины, ссылаясь на исследование, проведенное исследовательскими институтами США и Канады.

При этом отмечается, что даже эти данные слишком оптимистичными в сравнении их с остальными исследованиями.

Так, по данным государственного Центра контроля и предупреждения заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention), среднестатистический курильщик живет на 13-14 лет меньше, а каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут и 30 секунд.

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Тэги: жизнь, сигареты, курение
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