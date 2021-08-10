Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах

Эндрю Куомо объявил о своем решении уйти в отставку через две недели на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

Куомо заявил, что его решение вступит в силу через две недели, когда он передаст дела вице-губернатору штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

«Лучшее, что я могу сделать сейчас, это уйти в отставку и дать возможность администрации управлять», – заявил Куомо.

Заявление об отставке прозвучало от Куомо через семь дней после того, как Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обнародовала свой доклад по делу о сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин со стороны губернатора. В докладе были подтверждены обвинения в отношении политика. В частности, Куомо преследовал нынешних и бывших государственных служащих, а также ряд женщин вне правительства штата.

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